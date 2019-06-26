В НАТО дали России время

У НАТО есть «широкий набор потенциальных мер», которые будут приняты в ответ на прекращение выполнения Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом переговоров глав оборонных ведомств, передает в среду, 26 июня, РИА Новости.

По его словам, блоку придется ответить, если Москва не вернется к выполнению соглашения, при этом пока в ее поведении не видно никаких изменений. Генсек добавил, что в ближайшее время никакие меры применяться не будут: «Еще есть возможность спасти договор, потому что крайний срок — 2 августа». Какие именно меры имеются в виду, генсек не уточнил.

Столтенберг напомнил, что серьезная претензия к России — это появление у нее ракет SSC-8 (так в США называют крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М», якобы нарушающую ДРСМД). «Эти ракеты способны нести ядерные боезаряды, они могут достичь европейских городов в течение нескольких минут, их сложно отследить, они мобильные и они снижают порог потенциального применения ядерного оружия при вооруженном конфликте», — сказал он. Столтенберг также считает маловероятным возвращение России к выполнению договора.

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26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия страны в ДРСМД, инициированный президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер внес его в Госдуму в конце мая. В марте он подписал указ о приостановке выполнения Москвой положений договора.

Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа российскую сторону. Россия отвергает все обвинения, а также заявляет о недопустимости голословных утверждений.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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