Совфед одобрил закон о приостановлении ракетного договора

Совет Федерации одобрил закон, инициированный президентом России Владимиром Путиным, о приостановке участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 июня.

Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно.

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова

18 июня законопроект приняла Госдума.

В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российская сторона проинформировала об этом решении власти США, которые первыми отказались выполнять обязательства, предусмотренные соглашением.

В феврале Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении условий соглашения. Россия отвергает все обвинения, а также заявляет о недопустимости голословных утверждений.

Соответствующий договор был заключен между СССР и США в 1987 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!