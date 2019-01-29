США вооружили Таджикистан на миллионы долларов

США вооружили Таджикистан на 3,8 миллиона долларов. Об этом РИА Новости рассказала представитель американского посольства Саро Мародалиева.

Вашингтон передал Душанбе наземную радарную систему. Она, по словам поверенного в делах посольства США в Таджикистане Кевина Коверта, «обеспечит пограничным войскам постоянный контроль участков границы, которые недоступны для патрулирования обычным способом».

Мародалиева также отметила, что Вашингтон привержен партнерству с Таджикистаном в сфере поддержания суверенитета и безопасности страны, а также обеспечения безопасности региона. Кроме того, сотрудничество вносит вклад в осуществление Стратегии национальной безопасности США, где важная роль отводится поддержанию стабильности в Центральной Азии и Афганистане.

Как сообщают в диппредставительстве, за 27 лет США предоставили более 1,8 миллиарда долларов на поддержание частного сектора, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, демократических институтов и безопасности Таджикистана.

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