Силовики разогнали желающих переехать в Россию таджиков

Мирзо Салимпур / YouTube

В столице Таджикистана Душанбе милиция разогнала собравшихся у здания представительства МВД России по вопросам миграции, которые хотели подать заявления на переселение в РФ. Об этом сообщает «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода»).

По данным издания, 9 января у здания собрались около 2,5 тысяч человек. Некоторые из них вели себя агрессивно. Агентство «Азия-плюс» отмечает, что причина такого поведения жителей Таджикистана кроется в графике работы представительства — местные жители уже несколько дней приходили к зданию с целью подать заявления, однако все это время оно было закрыто в связи с новогодними и рождественскими выходными в России (в Таджикистане новогодние праздники длятся три дня, отмечает «Sputnik Таджикистан»). При этом агентство отмечает, что заявление можно подать и онлайн.

Мирзо Салимпур / YouTube

«Ситуация вышла из-под контроля, и сотрудники представительства были вынуждены вызвать милицию. Прибывшие наряды милиции навели порядок, успокоив людей, проведя разъяснительные работы», — заявил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

«Азия-плюс» отмечает, что аналогичная ситуация наблюдалась и в январе 2017 года. Тогда на штурм офис представительства пошли около тысячи жителей республики. Сотрудники представительства тогда заявили, что такого потока желающих уехать они никогда не видели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!