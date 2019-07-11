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Россия заметила наступательный кулак НАТО

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Вблизи российских границ появился ударный наступательный кулак НАТО. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин, пишет «Интерфакс».

«С целью расширения возможностей по переброске войск к 2020 году будут созданы так называемые формирования оперативной готовности в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 кораблей», — сказал он.

По словам Стерлина, число учений альянса в Восточной Европе, а также акваториях Балтийского и Черного морей постоянно растет. В НАТО свои действия объясняют усилившейся российской агрессией. «В последние три года число учений как под эгидой НАТО, так и на национальном уровне с приглашением партнеров увеличилось более чем в два раза. При этом сценарии маневров имеют явную антироссийскую направленность», — отметил генерал-майор.

Он также указал, что для приема войск усиления в балтийских и восточноевропейских странах альянсом созданы специальные центры, инфраструктура заблаговременного складирования имущества и вооружения.

Ранее в июле стало известно о желании НАТО усилить системы противоракетной обороны в Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, которые могут получить модернизированные радары и перехватчики, способные противодействовать российской крылатой ракете 9М729, либо о замене развернутых комплексов на другие.

В апреле сообщалось, что из-за роста военной активности НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов. Начальник Генштаба Валерий Герасимов связал это с расширением Североатлантического альянса, нарушением баланса сил, повышением рисков военных инцидентов в Европе и формированием тенденции на разрушение не только региональной, но и общемировой системы безопасности.

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