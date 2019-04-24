Россия
 
Последние новости
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
За ямы на омских дорогах взялся мальчик с лопаткой
На Украине пообещали встретить Януковича с «конвоем и наручниками»
Убившая хозяина «самая опасная в мире птица» найдет нового владельца
Россиян лишили Шри-Ланки
Костюм приехавшего в Россию Ким Чен Ына подвергли критике
Ким Чен Ын дал первое интервью в России
Певец Дик Риверc умер в день своего рождения
Состояние известного российского телеведущего ухудшилось из-за рака
Новости партнеров

Россия усилит войска на западе и юге из-за активности НАТО

Перейти в «Мою Ленту»

Из-за роста военной активности НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов за счет сокращения других своих группировок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативе НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск», — сказал Герасимов. Он отметил, что численность российских военных останется неизменной.

По его словам, НАТО наращивает боевой потенциал своих объединенных вооруженных сил. Он напомнил, что Советского Союза давно нет, однако альянс продолжает расширяться, «нарушается баланс сил, повышаются риски военных инцидентов в Европе, ставится под угрозу ее население, формируется тенденция на разрушение не только региональной, но и общемировой системы безопасности».

В середине апреля Франция отправила пехоту и танки к границе Эстонии и России в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в Польше и странах Балтии.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов говорил, что альянс возвращается к существовавшей во времена холодной войны системе трансатлантических перебросок войск в Европу к российской границе. А замглавы российского МИД Александр Грушко сообщал, что НАТО под предлогом «мифической российской угрозы» милитаризирует Черноморский регион и активизирует разведку у границ России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Россия потренировалась у Черного моря одновременно с НАТО
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»

Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
14:54Сегодня

Ким Чен Ын дал первое интервью в России

07:4516 апреля

Уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума

14:40Сегодня

Россияне стали вдвое меньше пить

Россия00:0111 апреля

«Как же так? При живой жене сам рубашки гладит?»

Почему забота о российских женщинах им вредит, но они этого не понимают
17:0814 апреля

Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

14:52Сегодня

Крым снова подключился к российскому электричеству после испытаний новых ТЭС

13:30Сегодня

В России снизилась детская смертность

Россия00:0111 марта

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
13:59Сегодня

Россияне стали жить дольше

12:43Сегодня

Раскрыто меню Ким Чен Ына во Владивостоке

15:3814 апреля

В Кремле оценили давление США на Турцию

Россия
«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»
Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Страх есть у любого, его надо побеждать»
 
Ким Чен Ын дал первое интервью в России
Россия усилит войска на западе и юге из-за активности НАТО
Россияне стали вдвое меньше пить
Крым снова подключился к российскому электричеству после испытаний новых ТЭС
Все материалы
Мир
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Япония извинилась перед жертвами принудительной стерилизации
Россия подтвердила сроки поставки С-400 в Турцию
Правительство Афганистана превзошло талибов в убийстве мирных жителей
Ким Чен Ын заменил свою «правую руку»
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 300 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Посольство Украины в Чехии потребовало извинений за «еврея во главе фашистов»
Украина отказалась хранить секреты о разработках СССР
Украинский оппозиционер рассказал о тайных симпатиях Лукашенко к Зеленскому
Янукович захотел вернуться на Украину
Максакова отвергла версию Киева об убийстве Вороненкова
Украинский губернатор собрался в отставку и погрозил уничтожителям страны
Все материалы
Экономика
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Личность создателя биткоина решили рассекретить
Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева
Полтысячи ресторанов дадут попробовать свое меню во время Ресторанного фестиваля
«Северный поток-2» пригрозил засудить Европу
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Вызвавший цыганский погром убийца девочки найден мертвым в колонии
Криминальные авторитеты признали ошибку и забрали титул у нового вора в законе
Прихожанка в стразах украла икону из храма и скрылась на золотистом Mercedes
Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Названа новая опасность для космических полетов
Наркотики заставили атеистов поверить в бога
Назван эффективный способ избежать опасных заболеваний
На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и предсказал ему атрофию мышц
Авербух рассказал об отсутствии конкуренции между Медведевой и Загитовой
Футболист «Спартака» попал в ворота ударом с крыши стадиона
Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх!»
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Российский футболист мячом сбил пролетавшую над стадионом птицу
Все материалы
Культура
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Дайте панк
Студентка сняла знаменитостей на старый фотоаппарат. Ее кадры стали легендарными
Maruv второй раз обокрали на Украине
Арья из «Игры престолов» попросила убить ее из-за сцены секса и родителей
Умер создатель клипов Киркорова, Жасмин и Преснякова
Семья Толкина ополчилась против нового байопика о писателе
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Бастрыкин объяснил «мэм» с лупой
Чешское СМИ назвало Зеленского «евреем во главе украинских фашистов»
Фотограф научила делать снимки на зависть другим с помощью подручных средств
Американец захотел узнать о судьбе старого друга в Google и пожалел
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Раскрыты способы надолго сохранить джинсы в первозданном виде
Костюм приехавшего в Россию Ким Чен Ына подвергли критике
Бренд решил заработать на культовых фильмах из нулевых
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Россиян лишили Шри-Ланки
Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван
Отец подержал ребенка над обрывом ради фото и прослыл безумцем
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Все материалы
Из жизни
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
Полицейский спас глухого старика от прибывающего поезда и попал на видео
Убившая хозяина «самая опасная в мире птица» найдет нового владельца
Невнимательность сделала австралийку миллионершей
Кот победил стаю из шести собак
Все материалы
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Лёд. Мотоциклы. Полный газ
Парный дрифт, моторекорды и под двести на лыжах — это Байкальская Миля
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
В России обновился Renault Kaptur
Представлен самый быстрый открытый Aston Martin в истории
Путин ужесточил наказание за побег с места ДТП
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В Санкт-Петербурге рекордно подорожали офисы
Россия стала второй в Европе по объему торговых строек
Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
Все материалы