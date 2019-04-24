Россия усилит войска на западе и юге из-за активности НАТО

Из-за роста военной активности НАТО Россия усилила войска Западного и Южного военных округов за счет сокращения других своих группировок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативе НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск», — сказал Герасимов. Он отметил, что численность российских военных останется неизменной.

По его словам, НАТО наращивает боевой потенциал своих объединенных вооруженных сил. Он напомнил, что Советского Союза давно нет, однако альянс продолжает расширяться, «нарушается баланс сил, повышаются риски военных инцидентов в Европе, ставится под угрозу ее население, формируется тенденция на разрушение не только региональной, но и общемировой системы безопасности».

В середине апреля Франция отправила пехоту и танки к границе Эстонии и России в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в Польше и странах Балтии.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов говорил, что альянс возвращается к существовавшей во времена холодной войны системе трансатлантических перебросок войск в Европу к российской границе. А замглавы российского МИД Александр Грушко сообщал, что НАТО под предлогом «мифической российской угрозы» милитаризирует Черноморский регион и активизирует разведку у границ России.

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