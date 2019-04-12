Россия потренировалась у Черного моря одновременно с НАТО

Российские потренировались в районе Черного моря на фоне учений НАТО в этом же регионе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отмечается, к маневрам привлекли самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Они находились в воздухе более пяти часов и за это время более 20 раз отработали наведения истребителей Су-27СМ и Су-30 на сверхзвуковые и стратосферные цели.

В общей сложности в учениях принимают участие более 50 самолетов и вертолетов, корабли, а также дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400 и береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота. в Минобороны указали, что маневры на фоне учений НАТО — это хорошая возможность для отработки задач «в условиях реальной обстановки».

8 апреля сообщалось, что корабли Черноморского флота России будут контролировать учения альянса. Отмечалось, что это необходимо для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации.

Совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019) начались в юго-западной части Черного моря 8 апреля. В них участвуют корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции. Кроме того, в мероприятиях задействованы представители вооруженных сил Грузии и Украины.

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