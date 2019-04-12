Американский беспилотник полетал у западных границ России

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США провел разведку у западных границ России. Об этом говорится в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации.

Беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Как отмечается, его бортовой номер 11-2048.

Global Hawk пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной, Польшей и Литвой. Уже находясь в литовском воздушном пространстве, беспилотник несколько раз пролетел вдоль границы с Калининградской областью.

5 апреля этот же аппарат провел разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе. Затем он несколько раз пролетел вдоль черноморского побережья России, в том числе вдоль Крыма.

25 марта сообщалось, что три американских бомбардировщика за один день совершили полеты возле северо-западной границы России.

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