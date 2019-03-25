Три бомбардировщика США полетали у Калининграда

Стратегические бомбардировщики ВВС США Boeing B-52H Stratofortress совершили полеты возле северо-западной границы России. Об этом говорится в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации.

Как сообщается, изначально с британской авиабазы Фэрфорд в Глостершире поднялись два самолета. Они побывали в Литве и Латвии, облетев Калининградскую область.

В поддержку бомбардировщикам с авиабазы Милденхолл в Великобритании вылетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V Rivet Joint. Кроме того, позднее в регион с базы Фэрфорд направился третий Stratofortress. Отмечается, что он отрабатывал бомбометание по базе Балтийского флота.

23 марта сообщалось, что российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух из-за американских бомбардировщиков. Министерство обороны России затем опубликовало видео сопровождения B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.

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