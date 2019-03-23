Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря. Ролик был размещен на YouTube-канале ведомства.

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

По данным центра, военные самолеты США находились на значительном удалении от российской государственной границы, их приближение допущено не было.

Также уточнялось, что с 14 марта американские стратегические бомбардировщики выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

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