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Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России

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Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress свыше полутора часов летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей, сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации.

Самолет взлетел с британской авиабазы Фэйрфорд, направился к Калининградской области, затем проследовал в воздушное пространство Эстонии и более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области. К морской и сухопутной границе региона Stratofortress приближался на расстояние 35 и 95 километров соответственно, пишет «Интерфакс».

Это не первый за последние дни полет самолета такого класса у российских границ: 15 марта один Stratofortress также выполнил маневры в районе Балтики.

B-52H Stratofortress, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года, способен нести различные авиабомбы и ракеты, а также ядерное оружие. Несмотря на долгую службу, эти самолеты останутся в составе американской авиации как минимум до 2030 года.

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