США отработают массированные авиаудары в 100 километрах от России

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на этой неделе отработают нанесение массированных авиаударов по целям на Центральном полигоне в Эстонии. Об этом сообщается на сайте эстонских Сил обороны.

Полеты пройдут на высоте не менее шести километров. В учениях задействуют 500-фунтовые управляемые учебные бомбы класса «воздух-земля».

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Тренироваться будут авианаводчики из Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО, военный контингент которых присутствует в странах Балтии.

Центральный полигон — крупнейшая тренировочная площадка эстонской армии. Расположен в восточной части волости Куусалу. От российской границы объект отделяет около 113 километров. При советской власти полигон использовался как площадка для тренировок танкистов и артиллеристов.

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