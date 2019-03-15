У российских границ обнаружили ядерный бомбардировщик США

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США Boeing B-52H Stratofortress выполнял маневры возле границ России в районе Балтики. Об этом сообщает сервис мониторинга полетов PlaneRadar в своем Twitter-аккаунте.

По данным этого ресурса, самолет сымитировал бомбардировку Балтийского флота. Также PlaneRadar обнаружил противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon, который проводил разведку вдоль российского побережья Черного моря.

Boeing B-52H Stratofortress может нести различные виды оружия, в том числе ядерное и высокоточное. Он поступил на вооружение ВВС США в 1955 году.

В начале марта над Балтикой был перехвачен американский самолет-разведчик RC-135. Российский истребитель Су-27 вынудил его удалиться от приграничных территорий России, после чего благополучно вернулся на базу.

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