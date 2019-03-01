Самолеты-разведчики НАТО и США полетали у российских границ

Самолеты-разведчики США и НАТО полетали у российских границ. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте авиационного ресурса PlaneRadar.

По его данным, 1 марта в 14:50 по московскому времени самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing Е-3А Sentry под командованием НАТО пролетел у границ Ленинградской и Псковской областей. До этого он был замечен в воздушном пространстве стран Балтии и у границ Калининградской области.

Ранее 1 марта разведывательный самолет ВВС США RC-135V вылетел с британской базы Милденхолл. Как пишет «Интерфакс», он в течение нескольких часов также находился у границ Калининградской области.

Около 8:00 по московскому времени самолет ВВС США провел очередное наблюдение над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Boeing OC-135B находился в районе Комсомольска-на-Амуре, откуда направился в сторону Улан-Удэ. В 8:20 он находился возле Читы.

Предыдущий полет прошел 22 февраля. Отмечалось, что это была первая такая разведка с ноября 2017 года. Долгий перерыв объяснялся напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном.

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