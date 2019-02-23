Американский военный самолет пролетел над Россией

Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России — он пролетел над Читой, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter. Судно видно на карте, скриншот прикреплен к посту.

Полет был совершен в рамках Договора по открытому небу, поясняет «Голос Америки». Пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что это первая такая разведка с ноября 2017 года. Длинный перерыв он объяснил напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном.

Представитель ведомства подчеркнул, что российская сторона знает о полете.

На борту самолета находится шесть наблюдателей. Полет должен был завершиться в пятницу, 22 февраля.

Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года в Хельсинки. В нем участвуют 23 государства — члена ОБСЕ. Соглашение разрешает военным проводить разведывательные полеты над территориями этих стран с целью сбора информации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!