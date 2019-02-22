Стокгольм назвал перехват шведского самолета российским Су-27 провокацией

Российский истребитель Су-27 опасно приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Петер Хультквист. По его данным, при перехвате Су-27 подлетел к шведам на 20 метров. Главу оборонного ведомства цитирует в пятницу, 22 февраля, Sveriges Radio.

«Мы расцениваем это как осознанную провокацию. (...) Это недопустимое поведение. Вооруженные силы считают случившееся событием, выходящим за рамки обычного», — сказал Хультквист.

Он добавил, что это не первый случай опасного перехвата российским самолетом шведского.

Его данные подтверждает полковник Андрес Перссон. Военный утверждает, что такие «любезности» со стороны россиян привычны, но все же в этот раз Су-27 перешел границы дозволенного.

Как отмечает издание, Су-27 перехватил шведский самолет в начале недели в международном воздушном пространстве недалеко от российской границы.

Минобороны России не раз заявляло, что полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами, передает РИА Новости. Пилоты проходят над нейтральными водами и не нарушают границ других государств, их работа никому не угрожает, отмечали в ведомстве.

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