Российский Су-27 подняли для перехвата американского разведчика

Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил США Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»). Об этом сообщили в понедельник, 28 января, в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Отмечается, что воздушная цель, приближающаяся к границе России, была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря. Для ее перехвата в воздух поднялся Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Он подлетел к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет-разведчик. Истребитель вернулся на аэродром базирования, когда американский самолет удалился от российской границы. Когда именно это произошло, не уточняется.

25 января сообщалось, что за неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.

За день до этого сообщалось, что российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря неизвестную воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, и подняли дежурный истребитель Су-27. Оказалось, что это был шведский самолет-разведчик «Гольфстрим». Отмечалось, что он осуществлял полет без включенного транспондера. Минобороны России опубликовало видео его перехвата.

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