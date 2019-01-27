Самолеты США и Канады подняли по тревоге из-за полета российских Ту-160

Пять самолетов Военно-воздушных сил США и Канады были подняты на перехват двух российских ракетоносцев Ту-160, которые 26 января совершали плановый полет над Арктикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В маневре участвовали два истребителя F-22, два истребителя CF-18 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. «Самолеты ВВС США и Канады опознали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, которые вошли в опознавательную зону ПВО Канады 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не проникали на суверенную территорию», — пояснили в NORAD.

26 января два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями, а также морем Лаптевых. Общая продолжительность полета составила более 15 часов. Во время полета экипажи дозаправились в воздухе. Полет был плановым и прошел в штатном режиме.

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