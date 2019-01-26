Опубликовано видео полета Ту-160 над Арктикой

Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями, а также морем Лаптевых. Общая продолжительность полета составила более 15 часов. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Во время полета экипажи дозаправились в воздухе. Все прошло в штатном режиме. «Авиационная техника отработала без замечаний, то есть еще раз подтвердила свою работоспособность в любом районе, в любых климатических условиях», — рассказал командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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