Генерал назвал «особенность» полета Ту-160 в Венесуэлу

Полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу, сопровождавшийся дозаправкой топливом в воздухе в Карибском регионе и посадкой на аэродроме Майкетия, был особенным, сообщил «Красной звезде» командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Особенностью выполнения задачи стали большая продолжительность полета над Атлантическим океаном в районах грозовой деятельности с высоким вертикальным развитием. Перед экипажами стояла задача выбора оптимального маршрута полета на заданной высоте с учетом обхода зон грозовой деятельности, при постоянном контроле остатка топлива, что требовало от летного состава профессионального мастерства», — сказал военный.

Командующий дальней авиацией добавил, что «по прилете в Венесуэлу экипажи получили опыт выполнения полетов в удаленных географических районах, а также в условиях южных широт».

Генерал-лейтенант также прокомментировал заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, назвавшего прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты «музейными экспонатами». «Данное заявление является непрофессиональным и вызвано чувством зависти российских недоброжелателей. За всю историю авиации сверхзвуковому стратегическому ракетоносцу Ту-160 по скорости, предельной высоте полета и дальности нет аналогов во всем мире», — полагает Кобылаш.

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Военный отметил, что «в ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками».

«Проводимая модернизация продлит срок эксплуатации этих самолетов до 45-50 лет. На них будет установлена принципиально новая авионика кабины экипажа. Бортовые радиоэлектронные системы заменят на бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой. В состав комплекса войдут новые перспективные системы: инерциальные, астроинерциальные, спутниковые навигационные, радиотехнические ближней навигации, воздушных сигналов, а также бортовой комплекс обороны, комплекс радиоэлектронной борьбы», — сказал командующий дальней авиацией.

В декабре в американском издании The Drive заявили, что потенциальная военная база с российскими стратегическими ракетоносцами Ту-160, способными переносить крылатые ракеты с ядерными боеголовками, создаст «беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария».

Ранее в том же месяце пара российских Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62 в течение пяти суток находились в Венесуэле.

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