Танк Т-80БВМ вооружат снарядом с обедненным ураном

Российский модернизированный танк Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана, сообщает ТАСС.

Агентство обратило внимание на выпущенный Минобороны России справочник «Армия России в сравнении», где рассказывается о Т-80БВМ, у которого доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2».

В открытых источниках отмечается, что бронебойный оперенный подкалиберный снаряд «Свинец-1» имеет сердечник из карбида вольфрама, а «Свинец-2» — сердечник с урановым сплавом. Если первый способен пробить 700-740 миллиметров однородной брони на дистанции два километра, то второй — 800-830 миллиметров на том же расстоянии.

Информацию о том, что «Свинец-2» содержит уран, агентству подтвердил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По словам эксперта, сплав обедненного урана с вольфрамом, содержащийся в сердечнике снаряда, в открытых источниках называется «Материал-Б».

Мураховский добавил, что применение снарядов с обедненным ураном не нарушает международных соглашений, а соответствующие боеприпасы в российской армии хранятся вне арсеналов частей, поскольку относятся к категории специальных запасов.

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Из-за большей плотности урановые снаряды эффективнее стальных, потому используются военными других стран. В частности, сердечник из обедненного урана имеет боеприпас M829A1, входящий в боекомплект американского танка M1 Abrams. Оружие способно на расстоянии двух километров пробить от 650 до 700 миллиметров гомогенной брони.

Т-80БВМ основан на танке Т-80БВ. Модернизированная машина получила многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновленное 125-миллиметровое орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и систему динамической защиты «Реликт». Российские военные начали получать Т-80БВМ в 2018 году.

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