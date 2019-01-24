Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика у границ России

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Министерство обороны России распространило видео перехвата истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика «Гольфстрим». Ролик опубликован на странице ведомства на YouTube. На кадрах видно, как российский самолет приближается к иностранному и сопровождает его.

Ранее стало известно, что российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря неизвестную воздушную цель, приближающуюся к государственной границе, и подняли дежурный истребитель Су-27. Отмечается, что самолет ВВС Швеции осуществлял полет без включенного транспондера.

В ноябре 2018-го сообщалось, что ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтийским морем. Пилоты не предоставили планы полетов.

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