Су-27 перехватил самолет-разведчик у российской границы

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря неизвестную воздушную цель, приближающуюся к государственной границе. Для перехвата подняли дежурный истребитель Су-27, сообщается в четверг, 24 января, на сайте Минобороны.

Экипаж приблизился к объекту на безопасное расстояние и распознал в нем шведский самолет-разведчик «Гольфстрим», который летел с выключенным транспондером.

«После удаления иностранного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — отметили в военном ведомстве.

Ранее в ноябре сообщалось, что ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтийским морем. Пилоты не предоставили планы полетов.

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