Перехват самолета-разведчика США попал на видео

На YouTube-канале ВМС США опубликовано видео, на котором истребитель Су-27 выполняет перехват американского самолета-разведчика. На кадрах видно, как российское воздушное судно пролетает около EP-3, качнув крылом.

В Минобороны заявили, что Су-27 был поднят на перехват из-за приближения ЕР-3 к границе воздушного пространства России. Ведомство опровергло информацию о том, что российский самолет совершал опасные маневры. Истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и вернулся на базу после того, как ЕР-3 изменил курс и удалился от российской границы.

5 ноября в ВМС США рассказали, что российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик «небезопасно и непрофессионально». Су-27 дважды за 25 минут пролетел на повышенной скорости в непосредственной близости от турбовинтового EP-3. В ведомстве считают, что действия российских пилотов подвергли риску жизни экипажа.

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