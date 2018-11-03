Американский военный самолет провел разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет американских ВВС RC-135V подлетел вплотную к границе России в районе Калининградской области, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

Самолет вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и долетел до российско-польской границы, проведя воздушную разведку.

Похожий инцидент случился в конце октября. Тогда американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk производил разведку российских границ в течение 11 часов.

При этом аппарат находился в воздушном пространстве Литвы и Эстонии и разведывал обстановку сразу в трех российских регионах: Калининградской, Псковской и Ленинградской областях.

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