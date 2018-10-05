У границ России обнаружили больше 20 иностранных самолетов

Российские военные за прошедшую неделю зафиксировали 21 самолет-разведчик у российских границ. Об этом пишет «Красная звезда».
Отмечается, что для перехвата возможных нарушений границ пять раз поднимались дежурные истребители из состава сил ПВО России. Военные успешно выполнили задачу.
В июне текущего года сообщалось, что воздушно-космические силы России за неделю зафиксировали у границ 20 иностранных самолетов, ведущих воздушную разведку.
В конце мая стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил восьмичасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
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