Американский беспилотник подлетел к России со стороны Харьковщины

Беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль российско-украинской границы в районе Харьковской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar.

Дрон вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла, располагающейся на Сицилии. В 07:15 по московскому времени беспилотник вошел в воздушное пространство Украины, а около 09:00 начал полет вдоль границы Белгородской области, находясь в районе Харьковской области.

После этого, около 11:30, аппарат приступил к облету линии разграничения в Донбассе.

Беспилотный аппарат RQ-4B уже замечали в небе над Донбассом в начале марта. Тогда он также вылетел с базы Сигонелла и направился к линии разграничения. Перед этим аналогичный дрон совершил многочасовой полет у российской границы на Черном море. Беспилотник летал на высоте 16 тысяч метров от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья и всего побережья Краснодарского края.

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