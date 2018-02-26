Американский самолет-разведчик заметили у российских границ на Черном море

Разведывательный самолет ВМС США EP-3E Aries II был замечен вблизи российских границ на Черном море. Он летал у побережья Крыма и Краснодарского края несколько часов. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные мониторинга авиационных ресурсов.

По этой информации, американский самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARM26 вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Он курсировал на высоте 7,5 тысяч метров вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Керченского пролива и по линии Анапа — Новороссийск — Геленджик.

К российским границам разведчик летел над Грецией и Болгарией.

Как добавляет агентство, в понедельник на Черном море заметили также американский патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168437 и позывным PS266. Он отправился в полет с авиабазы Сигонелла на итальянской Сицилии.

Ранее в феврале сообщалось о том, что в Черное море вошли два эсминца США. В американских военных кругах рассказали, что присутствие на этой территории становится необходимым ответом на возросшую активность России в регионе.

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