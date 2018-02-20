В США рассказали о цели наращивания мощи в Черном море

Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Черном море, считая это необходимым ответом на возросшую активность России в регионе. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает CNN.

17 февраля в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney, присоединившись к уже находящемуся там еще одному американскому кораблю. Таким образом Вашингтон пытается добиться, чтобы военное присутствие США в Черном море воспринималось как норма, и таким образом снизилась бы чувствительность Москвы.

Другой причиной присутствия в Черном море называется участившиеся случаи перехвата американских военных самолетов российскими летчиками. При этом в Минобороны России подчеркивают, что все перехваты были безопасными и законными.

Последний такой случай произошел в конце января. Российский боевой самолет сблизился с патрульным P-3 Orion Военно-морских сил США на расстояние полутора метров.

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