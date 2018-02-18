Второй американский эсминец с ракетами Tomahawk вошел в Черное море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Carney вошел в Черное море и присоединился к находящемуся там эсминцу Ross. Заход второго корабля совершается в рамках графика, который позволяет ВМС США поддерживать операционное присутствие в регионе, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ВМС США рассказали, что решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не как реакция на что-либо. В последний раз одновременно два судна ВМС США находились в водах Черного моря во время американо-украинских учений Sea Breeze в июле 2017 года.

Эсминец Carney — корабль типа Arleigh Burke. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R. Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Ранее 17 февраля сообщалось, что в Черное море вошел эсминец Военно-морских сил США USS Ross. Отмечалось, что корабль будет патрулировать зону интересов 6-го флота США.

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