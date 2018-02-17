Бомбивший Сирию эсминец США зашел в Черное море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross ночью вошел в Черное море через Босфор. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщается в Twitter блога Yörük Işık‏, отслеживающего движение кораблей через пролив.

«ВМС США усиливает патрули на Черном море», — говорится в сообщении. Отмечается, что корабль будет патрулировать зону интересов 6-го флота США.

USS Ross — эсминец типа «Арли Берк». Оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, зенитными и противолодочными ракетами, может принять на борт вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk. Как отмечается на сайте Минобороны США, в апреле 2017 года этот эсминец участвовал в бомбардировке аэродрома Шайрат в Сирии, принадлежащего правительственным войскам, и выпустил по нему 59 ракет Tomahawk.

В конце января сообщалось, что в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании «Дункан». 16 февраля в блоге Yörük Işık появилась запись, что он покинул ее.

Корабли ВМС США и других нечерноморских стран-членов НАТО стали заходить в Черное море после кризиса в восточных районах Украины. Конвенция Монтре ограничивает их время нахождения там 21 сутками.

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