Москва назвала любительским доклад по расследованию химических атак в Сирии

Последний доклад совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии носит любительский характер. Об этом заявили в постпредстве России при ООН, передает РИА Новости.

31 октября постпредство направило в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН предварительные оценки российских специалистов относительно доклада, вышедшего на прошлой неделе.

«Если внимательно прочитать доклад, то его трудно назвать профессионально подготовленным. Скорее, он носит любительский характер и основан преимущественно на предположениях и избирательном использовании фактов», — сказано в распространенном письме.

Также российские специалисты считают, что ответственность за атаку в Умм-Хоше возложена на «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) только на том основании, что другие действовавшие в этом районе вооруженные неправительственные формирования никогда не были замечены в использовании иприта. Подобную методологию в Москве сочли дилетантской.

Относительно инцидента в Хан-Шейхуне постпредство полагает, что «в докладе присутствуют лишь голословные утверждения со ссылкой на "вещественные доказательства", полученные от все той же оппозиции, аффилированных с ней НПО, мнения и оценки неких анонимных "независимых" институтов и экспертов».

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При апрельской атаке на Хан-Шейхун погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля приказал выпустить 58 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По данным Вашингтона, именно с этой площадки взлетали самолеты, которые нанесли удар по Хан-Шейхуну.

ОЗХО и ООН неоднократно заявляли об использовании сирийскими властями химического оружия. Также в 2016 году организации назвали «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) ответственным за одну из химических атак в Сирии.