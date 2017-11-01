Мир
 

Москва назвала любительским доклад по расследованию химических атак в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Последний доклад совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии носит любительский характер. Об этом заявили в постпредстве России при ООН, передает РИА Новости.

31 октября постпредство направило в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН предварительные оценки российских специалистов относительно доклада, вышедшего на прошлой неделе.

«Если внимательно прочитать доклад, то его трудно назвать профессионально подготовленным. Скорее, он носит любительский характер и основан преимущественно на предположениях и избирательном использовании фактов», — сказано в распространенном письме.

Также российские специалисты считают, что ответственность за атаку в Умм-Хоше возложена на «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) только на том основании, что другие действовавшие в этом районе вооруженные неправительственные формирования никогда не были замечены в использовании иприта. Подобную методологию в Москве сочли дилетантской.

Относительно инцидента в Хан-Шейхуне постпредство полагает, что «в докладе присутствуют лишь голословные утверждения со ссылкой на "вещественные доказательства", полученные от все той же оппозиции, аффилированных с ней НПО, мнения и оценки неких анонимных "независимых" институтов и экспертов».

При апрельской атаке на Хан-Шейхун погибли 87 человек, пострадали около 200. Сирийская оппозиция и страны Запада обвинили в атаке ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля приказал выпустить 58 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По данным Вашингтона, именно с этой площадки взлетали самолеты, которые нанесли удар по Хан-Шейхуну.

ОЗХО и ООН неоднократно заявляли об использовании сирийскими властями химического оружия. Также в 2016 году организации назвали «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) ответственным за одну из химических атак в Сирии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ООН нашла виновника химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне
Россия помешала Совбезу ООН продлить расследование по химоружию в Сирии
США впервые признали использование боевиками в Сирии химического оружия
Последние новости
Украина внесла в ООН «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма
Свистнувший на секунду раньше судья лишил аргентинскую команду гола
Москвичей предупредили о гололедице в городе  
Итальянец за один день пережил ограбление квартиры и измену жены с соседом
Назван критический возраст для отцовства
Популярную актрису уличили в откровенном разглядывании декольте Рианны
Друг Джигарханяна прокомментировал информацию о задержании артиста
Другие материалы рубрики
Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
05:49Сегодня

Раскрыто содержание записки нью-йоркского террориста

02:51Сегодня

Нью-йоркский террорист хотел убить детей-инвалидов

05:33Сегодня

В Британии поляк взял в рабство двух соотечественников

Мир00:00Сегодня

«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»

Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
01:22Сегодня

Устроивший теракт на Манхэттене оказался выходцем из Узбекистана

00:26Сегодня

Устроивший теракт в Нью-Йорке попал на видео

02:17Сегодня

Власти Нью-Йорка отказались отменять парад по случаю Хэллоуина из-за теракта

Мир00:0130 октября

Привет от Кима

Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
01:02Сегодня

Произошедшее в Нью-Йорке признали терактом

00:54Сегодня

Названо имя нью-йоркского террориста

23:3131 октября

В Нью-Йорке водитель автомобиля расстрелял прохожих

Россия
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Сибирских должников отправили на кладбище постигать бренность бытия
Автоматчики встали на защиту тепла в общежитии под Петербургом
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
В Минприроды передумали называть свой приказ «херней»
Московские байкеры устроили в честь закрытия мотосезона голую езду
Все материалы
Мир
В Нью-Йорке террорист протаранил и расстрелял прохожих
Жертвами выходца из Узбекистана стали восемь человек
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
Москва назвала любительским доклад по расследованию химических атак в Сирии
Нью-йоркский террорист хотел убить детей-инвалидов
В Британии поляк взял в рабство двух соотечественников
Устроивший теракт в Нью-Йорке попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
Амина Окуева и Адам ОсмаевВ лоб: в Киеве атаковали главаря «батальона Джохара Дудаева»
За что расстреляли покушавшегося на Путина чеченца и его жену
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Глава МВД Украины согнал силовиков на защиту сына
Появилось видео задержания сына Авакова под крики «Смерть врагам!»
Мэр Риги опубликовал видео погони за укравшим пиво мужчиной
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Киев анонсировал «радикальную» резолюцию о возвращении Крыма
Все материалы
Экономика
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
За потраченное на игры и фильмы время заплатят криптовалютой
ЦБ рассказал о судьбе «карманных» банков
Интересна ли вам информация о вашей пенсии?
Пройдите опрос
Горячие штучки
Кому Россия продает летающие мотоциклы и суперкомпьютеры
В «Инвитро» рассказали об утилизации биоматериала россиян
Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз
Все материалы
Силовые структуры
Мой шоколадный ствол
За что берутся налетчики, когда под рукой нет оружия
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Джинн попутал
В деле «банды GTA» появились бесы и подсудимые мертвецы
Осужденного пособника боевиков забыли отправить в колонию
Похититель более ста участков в Подмосковье вернулся в Россию и сдался следствию
Красноярские пенсионеры обезвредили напавшего на них соседа в маске
В Москве арестовали бывшего главу «Нафтогаз Украины»
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН ТВ
Пентагон объяснил сбор биоматериала россиян
Подтверждена главная уязвимость iPhone X
Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера
Раскрыты главные признаки супружеской измены
Все материалы
Спорт
Вадим Шипачев (в центре)Вадик, домой
Поехавшего за миллионами россиянина Шипачева изгнали из НХЛ и вернули на родину
«Отматерил ЦСКА, и помогло. Сразу выиграли»
Армейцы поставили «Базель» на колени и продолжат борьбу в Лиге чемпионов
Немецкий футболист стал оборотнем и напугал одноклубников
Свистнувший на секунду раньше судья лишил аргентинскую команду гола
ЦСКА вырвал победу у «Базеля»
Побывавшие на Кубке конфедераций фанаты поменяли мнение о России
Объявлен следующий соперник Поветкина
Все материалы
Культура
«Наконец-то я буду злодейкой!»
Кейт Бланшетт о новом «Торе», одежде супергероев и секретах хранения «Оскаров»
Дело в теле
Что вытворял в Москве эксцентричный бельгиец
Хватай ее за ногу
Из-за него рок-звезды харкали кровью и дежурили у стриптиз-клубов
Пьяного Александра Балуева сняли с рейса в аэропорту Калининграда
Жанр — фильм-катастрофа
Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
Съемки «Карточного домика» заморозили после обвинений Кевина Спейси в педофилии
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
Все материалы
Интернет и СМИ
Переборщил и умер
Ради славы стримеры бьют женщин, стреляют себе в лицо и совершают самоубийства
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Степан Меньщиков«Я каких только трупов не видела. Но такого запаха!»
В эфир Первого канала ворвались «Дом-2» и гуманоид Алешенька
Популярную актрису уличили в откровенном разглядывании декольте Рианны
Познер раскрыл детали интервью с Ассанжем
Костюм Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим образом Хеллоуина
Google не нашла доказательств манипуляций RT в преддверии выборов в США
Все материалы
Ценности
Анн-Софи Йоханссон, Эрдем Моралиоглу и Баз ЛурманнВсем селом
Легендарный дизайнер оденет россиян по-деревенски
Российским богачам предложат забрызганные уличным художником кеды
Louis Vuitton предложил путешествовать с любимыми ароматами
Ким Чен Ын пообещал облегчить нанесение макияжа жительницам Северной Кореи
Покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса
Поклонников хип-хопа вернут в 90-е
Потому что могут
Чем балуют себя российские миллионеры
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Турецкие торговцы и ремесленники призвали отказаться от «все включено»
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Все материалы
Из жизни
«Они не знают, что можно жить по-другому»
Лучшие фотографии Instagram за октябрь
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
Гигантский питон на железнодорожной станции шокировал индийских паломников
Итальянец за один день пережил ограбление квартиры и измену жены с соседом
Принц Гарри и его темнокожая девушка оказались родственниками
Голая путешественница попыталась доказать отсутствие связи наготы и секса
Все материалы
Тест: угадай Audi
Пора разобраться, действительно ли все «четырехколечные» одинаковы
Китайское нашествие
Китайские автомобили: какие марки покинули Россию, а какие еще держатся?
Тест первого пикапа Mercedes-Benz
Мы поездили на Mercedes-Benz X-Class, которому очень хочется славы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Skoda отправит в ремонт российские Yeti
Названы рублевые цены на BMW X2
Новую «Гранту» построят на платформе «Логана»
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы