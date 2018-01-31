Британский эсминец с ракетами Tomahawk вошел в Черное море

Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании «Данкан», оснащенный ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Черного моря. Он движется в северном направлении вдоль западного побережья, передает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенное военно-морское командование НАТО.

Корабль сопровождает турецкий фрегат «Газиантеп».

24 января сообщалось, что в Черное море также вошел британский разведчик «Энтерпрайз» — многоцелевой гидрографический исследовательский корабль, являющийся флагманом Второй постоянной морской противоминной группы НАТО. «Энтерпрайз» сопровождается турецким минным тральщиком «Акчай».

Корабли ВМС США и других нечерноморских стран-членов НАТО стали заходить в Черное море после кризиса в восточных районах Украины. Конвенция Монтре ограничивает их время нахождения там 21 сутками.

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