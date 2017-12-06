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США спустили на воду эсминец будущего

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Видео: NavyRecognition / YouTube

Второй американский эсминец типа Zumwalt, получивший название USS Michael Monsoor (DDG 1001), спущен на воду, сообщает Navy Recognition.

Эсминец будущего 5 декабря сошел с верфи Bath Iron Works в городе Бат, штат Мэн, и направляется в Атлантический океан для проведения испытаний. ВМС США должны принять USS Michael Monsoor в 2018 году.

Все корабли типа Zumwalt работают исключительно на электричестве. Первый Zumwalt (DDG-1000) был спущен на воду 29 октября 2013 года.

Эсминцы типа Zumwalt при длине 183 метра и водоизмещении 14,7 тысячи тонн развивают скорость до 30 узлов. Каждый корабль планируется вооружить 20 пусковыми установками MK 57 VLS на 80 ракет, двумя 155-миллиметровыми пушками и двумя зенитными орудиями Mk 110 калибра 57 миллиметров. На Zumwalt могут базироваться один вертолет Sikorsky SH-60 Sea Hawk и три беспилотника MQ-8 Fire Scout.

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