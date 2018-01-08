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Американский эсминец с ракетами Tomahawk пришел в Одессу

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Carney DDG64 в Одесском порту
Carney DDG64 в Одесском порту

В Одесском порту утром в понедельник, 8 января, пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Целью прибытия корабля называют проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Суда такого типа имеют на вооружении две пусковые установки системы Aegis, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, оснащаемых ядерными боеголовками.

В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях SeaBreeze 2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

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