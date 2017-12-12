Новейший американский суперэсминец сломался во время испытаний

Новейший американский эсминец USS Zumwalt прервал испытания и вернулся в верфи, расположенные в штате Мэн. Причиной произошедшего стала поломка корабля, говорится в заявлении ВМС США. Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).

Материалы по теме Привет, электричество! ВМС перейдут на электромагнитные системы и оружие

Отмечается, что через день после отправления с верфи у эсминца «отказали фильтры гармоник, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности», передает РИА Новости.

В результате у корабля исчезла возможность использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках.

Высокотехнологичный эсминец, спущенный на воду осенью прошлого года, уже несколько раз до этого побывал в ремонте. Помимо этого, корабль оказался дорогим в эксплуатации. Так, при стоимости самого корабля в 4,4 миллиарда долларов, выстрел из пушки обходится бюджету в 800 тысяч долларов.

Закладка первого эсминца Zumwalt состоялась в ноябре 2011 года на судостроительном предприятии Bath Iron Works в штате Мэн. Первый корабль проекта получил такое имя в честь 19-го руководителя военно-морскими операциями ВМС США Элмо Рассела Зумвалта, прошедшего Вторую мировую, Корейскую и Вьетнамскую войны.