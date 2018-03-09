Американские беспилотники заметили над Донбассом

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024 вошел в воздушное пространство Украины и направился к линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сервиса PlaneRadar. Он вылетел с базы Сигонелла в Италии.

В четверг, 8 марта, стало известно, что такой же аппарат провел разведку в небе над Крымом. Беспилотник летал на высоте 16 километров над западным и южным побережьями полуострова.

Это второй за несколько недель американский самолет, который заметили у российских морских границ. Разведывательный EP-3E Aries II летал у побережья Крыма и Краснодарского края 26 февраля.

Беспилотник над Донбассом замечали и в середине февраля. Проведя разведку, он направился в сторону российской границы.

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