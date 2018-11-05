Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщил телеканал CNN.

По сообщению ВМС США, на которое ссылается CNN, самолет EP-3 Aries был перехвачен «небезопасно и непрофессионально». Сверхзвуковой Су-27 дважды за 25 минут пролетел на повышенной скорости в непосредственной близости от турбовинтового EP-3.

Сообщается, что экипаж EP-3 известил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях после второго.

Какой именно была дистанция между самолетами, неизвестно. Однако американские военные считают взаимодействие небезопасным из-за поведения российских пилотов: они якобы подвергли риску жизни экипажа. Был ли российский истребитель вооружен во время перехвата, не уточняется.

Двумя днями ранее американский самолет-разведчик был замечен у границ России: в субботу, 3 ноября, RC-135V подлетел вплотную к границе Калининградской области.

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