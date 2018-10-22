Самолет-разведчик США впервые полетал у границ Абхазии

Американский самолет-разведчик RC-135V впервые полетал у побережья частично признанной Республики Абхазия. Он также совершил полеты возле побережья Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы.

Согласно представленным данным, разведчик совершил полеты над участком между российско-абхазской границей и столицей республики Сухумом. Всего вблизи Абхазии самолет находился около 15 минут, информирует агентство. Отмечается, что RC-135V не нарушал морскую границу Абхазии и летал над международными водами Черного моря.

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Как сообщалось, разведчик вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит. От города Сочи по побережью Краснодарского края до западной оконечности Крыма он летал более четырех часов.

RC-135V может вычислять и распознавать реальное местонахождение электронных устройств. «Интерфакс» отмечает, что самолет способен вычислять дислокацию и режим работы ПВО противника. Как указывает агентство, американский самолет мог сканировать всю территорию Крыма и Краснодарского края.

Независимость Абхазии, провозглашенная местными властями в 1990-е годы, признана пятью государствами, входящими в ООН, — Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру, в мае ее также признала Сирия. Власти Грузии продолжают считать республику частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.

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