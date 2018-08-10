Китай погнал американский самолет-разведчик прочь от спорной территории

Китайские военные пытались прогнать американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, совершавший полет неподалеку от спорных островов в Южно-Китайском море. Произошедшее сняли корреспонденты CNN, которых взяли на борт.

Разведчик двигался на высоте около пяти тысяч метров мимо четырех искусственных островов архипелага Спратли (Наньша). Журналистам удалось запечатлеть военные постройки, возведенные китайцами, в том числе взлетно-посадочную полосу, гарнизоны, радиолокационные установки и электростанции.

За время полета китайские военные шесть раз приказывали самолету выйти из воздушного пространства, которое КНР считает своим. «Немедленно покиньте его и держитесь подальше во избежание какого-либо недоразумения», — предупреждали они. В ответ командир экипажа заявлял, что самолет осуществляет законную военную деятельность за пределами национального воздушного пространства любого прибрежного государства.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.

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