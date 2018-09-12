США отказались допустить новый российский самолет-разведчик к полетам над США

США отказались допустить новый российский самолет Ту-214ОН к инспекционным полетам по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом газете «Красная звезда» рассказал начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников договора. Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований ДОН, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона», — сказал он.

«Американские ведомства и истеблишмент не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения Ту-214ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на пять-семь лет опередила США», — считает начальник центра.

«США в очередной раз продемонстрировали остальным участникам ДОН, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы», — резюмировал Рыжков.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. В нем, среди прочего, есть пункт о заморозке выполнения ДОН с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Позднее в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не приостанавливает свое участие в договоре и намерен и далее выполнять данное соглашение.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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