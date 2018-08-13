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США приняли оборонный бюджет с антироссийскими мерами

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Президент США Дональд Трамп после подписания оборонного бюджета

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Документ, получивший имя сенатора Джона Маккейна, предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

В американской администрации напомнили о мерах Трампа по «перестройке армии», отметив, что подписание нового оборонного бюджета — один из шагов на пути к этой цели.

Документ санкционирует повышение на 2,6 процента денежного довольствия военнослужащим и выплату дополнительных бонусов. Благодаря новому бюджету численность Вооруженных сил США будет увеличена на 15,6 тысячи человек, которые пополнят состав сухопутных войск, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты.

Помимо этого, предусмотрено выделение 24,1 миллиарда долларов на финансирование строительства 13 боевых кораблей и 7,6 миллиарда — на закупку 77 истребителей пятого поколения F-35.

Документ также содержит несколько мер, направленных на противодействие влиянию России. Так, предусматривается постановка на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе, помощь Вашингтона своим союзникам, в частности Украине, в сокращении их зависимости от Москвы. Помимо этого, бюджет предполагает заморозку выполнения Договора по открытому небу с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению. Еще одна мера направлена на пресечение российско-турецкого сотрудничества в сфере закупки вооружений: США запретили поставлять Анкаре истребители F-35 до тех пор, пока Пентагон не оценит приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем С-400.

Объем военных расходов России в 2018 году, по словам президента Владимира Путина, составит 2,8 триллиона рублей (около 41,2 миллиарда долларов).

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