Американским и российским военным снова запретят сотрудничать

В США решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и российского Минобороны. Об этом говорится в отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса страны, посвященном проекту оборонного бюджета на 2018-2019 годы.

В документе отмечается, что Россия «нарушила основные договоры о контроле над оружием, расширила и обновила ядерный арсенал, провела испытания средств противокосмической обороны». При этом Москва обозначается как конкурент Вашингтона, которому необходимо противостоять.

Законодатели в отчете предлагают, в частности, отказаться от использования российской военной техники и деталей в американском оборудовании, а также запретить США признавать присоединение Крыма к России.

Кроме того, властям рекомендуется выделить 6,3 миллиарда долларов на программу «Европейская инициатива сдерживания», чтобы в будущим увеличить число американских военных в Европе и «смирять российскую агрессию».

Также законодатели потребовали от президента США Дональда Трампа принять окончательное решение по поводу того, нарушает ли Россия Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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