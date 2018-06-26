Трамп отказался от советов главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома.

Источник телеканала рассказал, что Трамп и Мэттис давно не проводили закрытые встречи. По информации СМИ, американский лидер считает, что глава Пентагона смотрит на него свысока и нарочно замедляет реализацию внешнеполитических инициатив.

Отмечается, что о решении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном Мэттис узнал от своего коллеги и был вынужден добиваться телефонного разговора с президентом. Глава Пентагона также узнал постфактум о намерении приостановить совместные учения США и Южной Кореи.

При этом, как сообщает NBC News, Трамп не стал хуже относиться к Мэттису.

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