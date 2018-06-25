Американский политик призвала к войне с соратниками Трампа

Американский политик, член палаты представителей Конгресса США Максин Мур Уотерс призвала своих сторонников публично противостоять сотрудникам администрации президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Time.

«Давайте появляться там, где появляются они. Если видите кого-либо из них в ресторане, торговом центре, на заправке, выходите, собирайте толпу и давите на них. И говорите им, что больше не хотите их видеть, никогда и нигде», — заявила Уотерс, представляющая Демократическую партию.

Политик обратилась к сторонникам после случая с отказом обслуживать пресс-секретаря президента США Сару Сандерс в ресторане Red Hen в штате Вирджиния. Тогда хозяйка ресторана обосновала свой поступок недовольством дискриминационной политикой Дональда Трампа в отношении трансгендеров и мигрантов. Она добавила, что не жалеет о своем решении, несмотря на упавший рейтинг заведения.

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20 июня Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных мигрантов. В постановлении указано, что семьи беженцев будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка.

В начале июня Организация Объединенных Наций обвинила Вашингтон в том, что американские власти разлучают детей-мигрантов с матерями на границе. К критике присоединились многие правозащитные международные организации, крупные компании и американские законодатели.

О начале политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства объявил в апреле министр юстиции США Джефф Сешнс.

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