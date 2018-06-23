Пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала в Twitter, что ее отказались обслуживать в ресторане Red Hen в штате Вирджиния, а также попросили покинуть заведение.

По словам Сандерс, причиной стало то, что она работает на президента США Дональда Трампа. «Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне», — написала она о владелице заведения, попросившей ее уйти.

Представитель американской администрации добавила, что она всегда старается с уважением относиться к людям, даже если не согласна с ними.

Официант Red Hen рассказал в беседе с TMZ, что он обслуживал столик Сандерс две минуты до того, как ее и семь членов ее семьи выставили из ресторана.

Портал добавляет, что ранее на этой неделе министр внутренней безопасности США Кристен Нильсен покинула мексиканский ресторан неподалеку от Белого дома из-за протестующих, высказывавших свое недовольство в связи со скандалом с детьми мигрантов на границе Соединенных Штатов и Мексики.

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