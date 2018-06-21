Мелания Трамп пожаловала на границу с Мексикой

Супруга президента США Мелания Трамп прибыла в штат Техас, на границу США с Мексикой, чтобы посетить объекты, где находятся дети нелегальных мигрантов. Об этом сообщает журнал Time.

«Она хочет своими глазами увидеть, что происходит, а также оказать поддержку», — рассказала официальный представитель первой леди Стефани Гришэм, отметив, что «еще предстоит многое сделать».

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20 июня американский лидер Дональд Трамп подписал указ, «прекращающий практику разлучения семей незаконных мигрантов». В постановлении указано, что семьи мигрантов будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка. Трамп добавил, что ему не нравится видеть, как разлучают детей с родителями мигрантов на границе с США, тем не менее он продолжит политику «нулевой толерантности» и подвергнет уголовному преследованию тех, кто незаконно пересекает границу.

За два дня до этого Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику своего мужа.

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