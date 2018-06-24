Хозяйка ресторана объяснила решение выгнать пресс-секретаря Трампа

Владелица ресторана Red Hen в штате Вирджиния, отказавшаяся обслуживать пресс-секретаря президента США Сару Сандерс, обосновала свой поступок недовольством дискриминационной политикой Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

«Я не большой поклонник конфронтации. У меня есть бизнес, и я хочу, чтобы он процветал. Но это важный момент в демократии, когда людям приходится принимать неудобные решения, чтобы отстаивать свою мораль», — рассказала хозяйка Red Hen Стефани Уилкинсон, отметив, что она посовещалась с коллегами, прежде чем отказать Сандерс в обслуживании. Она заявила, что не сожалеет о своем решении, несмотря на упавший рейтинг заведения на сайте, где пользователи выставляли ему оценки.

По словам владелицы ресторана, ее сотрудники, некоторые из которых были геями, остались недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров. Также они критиковали нулевую политику толерантности президента США по отношению к мигрантам и практику разлучения детей с родителями на границе.

В субботу, 23 июня, Сара Сандерс рассказала в Twitter, что ее отказались обслуживать в ресторане, а также попросили покинуть заведение. Сандерс подозревала, что причиной отказа стала ее профессиональная деятельность.

Президент США в конце марта подписал меморандум, запрещающий трансгендерам службу в армии. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

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