Трамп призвал убрать грязь в изгнавшем его соратницу ресторане

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ресторан, который отказался обслужить его пресс-секретаря Сару Сандерс. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ресторан Red Hen должен получше сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (отчаянно нуждающихся в покраске), а не отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. У меня есть правило: если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри!» — написал Трамп.

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Ранее член палаты представителей Конгресса США Максин Мур Уотерс призвала своих сторонников публично противостоять сотрудникам администрации Трампа. По ее словам, людям нужно собирать толпу и выражать несогласие с проводимой политикой.

Сандерс отказались обслужить в ресторане Red Hen в штате Вирджиния 22 июня. Хозяйка заведения обосновала свой поступок недовольством дискриминационной политикой Дональда Трампа в отношении трансгендеров и мигрантов. Она добавила, что не жалеет о своем решении, несмотря на упавший рейтинг.

20 июня Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных мигрантов. В постановлении указано, что семьи беженцев будут содержаться вместе, за исключением тех случаев, когда есть опасения по поводу благополучия ребенка.

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