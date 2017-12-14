Путин раскрыл военные расходы на 2018 год

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции раскрыл объем военных расходов на 2018 год, передает ТАСС. По словам президента, на оборону в 2018-м Россия потратит 2,8 триллиона рублей.

«На следующий год предусмотрены военные расходы — 1,4 триллиона на закупки и 1,4 триллиона на содержание, то есть 2,8 триллиона рублей. Это примерно 2,8 процента ВВП», — сообщил президент.

Российский лидер также сравнил уровень военных расходов с аналогичной статьей бюджета в США. По словам Путина, Вашингтон потратит на оборону в 2018 году 700 миллиардов долларов, Россия же потратит всего 46 миллиардов долларов. «В Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах в 700 миллиардов долларов. У нас 46 [миллиардов], а там — 700, почувствуйте разницу», — подчеркнул президент.

Глава государства заверил, что уровень военных расходов в России не отразится на социальных программах. «Первое — нам надо обеспечить свою безопасность, второе — сделать так, чтобы это не привело к разрушению экономики. Мы именно из этого исходим», — отметил президент.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин назвал очевидным факт того, что российская экономика растет. Лидерами роста экономики, по словам президента, стали автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!